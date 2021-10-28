الشلف: الدرك يوقف فلاحين بتهمة سقي المحاصيل الزراعية بالمياه القذرة!

تمكن عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية الشلف. من توقيف شخصين يستعملان المياه القذرة في سقي المحاصيل الزراعية.

عملية التوقيف حسب مصادر “النهار أونلاين”، تمت بناء على معلومات مفادها إقدام مجموعة من المواطنين على سقي محاصيل زراعية باستعمال المياه القذرة.

بالمقابل تم تشكيل دورية ليتم ضبط الشخصين متلبسين بإستغلال البرك المائية لتجميع مياه الصرف الصحي. من واد تسيغاوت ببلدية سنجاس.

وقد تم حجز محرك مزود بمضخة مضخة ماء كهربائية. فضلا عن عتاد مستعمل في السقي، فيما تم إنجاز ملفات قضائية في حقهما وإحالتهما على العدالة.

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