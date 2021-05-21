الشلف: الدرك يوقف لصا ويسترجع 17 رأسا من الغنم بالشطية

تمكنت عناصر المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية الشلف، من إسترجاع 17 رأسا من الغنم وتوقيف السارق في ظرف قياسي.

وحسب مصادر “النهار”، فإن عملية التوقيف تمت بعد تلقي عناصر الدرك الوطني بأولاد فارس لشكوى من مواطن.

وتفيد الشكوى تعرض أحد المواطنين لعملية سرقة إستهدفت كل ما يملكه من الماشية من قبل شخص مجهول.

وبناء على المواصفات التي قدمها الضحية تمكنت ذات المصالح من تحديد هوية ومكان تواجد الجاني.

حيث تم توقيف السارق وإسترجاع قطيع الغنم المسروق من داخل مرأب على مستوى بلدية الشطية، ليتم إنجاز الملف القضائي في حق الشخص المشتبه فيه وإحالته على وكيل الجمهورية،الذي أمر بوضعه رهن الحبس الإحتياطي في إنتظار جلسة المحاكمة.