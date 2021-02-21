الشلف: الدرك يوقف مروج مشروبات كحولية ويحجز 315 وحدة خمر بأولاد فارس

أوقفت مصالح الدرك الوطني بأولاد فارس شخص ينشط في ترويج المشروبات الكحولية عبر بلديات الولاية على متن شاحنة نوع طويوطا.

وتمت عملية التوقيف عقب تلقي ذات المصالح لمعلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بنقل كمية من المشروبات الكحولية لغرض بيعها.

ليتم على إثرها وضع خطة أمنية محكمة مكنت من الإطاحة بالمشتبه به بإحدى نقاط المراقبة بإقليم الإختصاص بالطريق الوطني رقم19.

وبعد إخضاع الشاحنة التي كان على متنها لعملية التفتيش تم ضبط كمية من المشروبات الكحولية.

وقدرت هذه الكمية بـ 315 وحدة من مختلف العلامات والإحجام ليتم على إثرها توقيف المعني و اقتياده إلى مقر الفرقة لإستكمال التحقيق.

وقد تم تقديم المعني أمام وكيل الجمهورية، أين أمر بإيداعه الحبس المؤقت وتسليم المحجوزات إلى مصالح أملاك الدولة بالشلف.