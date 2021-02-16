الشلف: الدرك يوقف مروّج ويحجز 4 ألاف قارورة خمر

تمكن عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية الشلف من حجز أزيد من 4000 وحدة من المشروبات الكحولية.

وحسب مصادر “للنهار”، فإن العملية جاءت بعد معلومات تفيد بتواجد شاحنتين محملتين بالمشروبات الكحولية بأولاد بن عبد القادر مركز.

وقد تم فورا وضع خطة محكمة ومداهمة المكان، أين تم حجز 4392 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأحجام و الأنواع.

كما تمكنت ذات المصالح من توقيف المشتبه فيه وإقتياده مباشرة إلى مقر الفرقة لمواصلة الإجراءات القانونية معه.

وينتظر تقديم المروج الموقوف أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا وتسليم المحجوزات إلى مديرية أملاك الدولة.