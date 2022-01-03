الشلف: الدرك يوقف 11 شخصا بتهمة تخريب وسرقة الأحواض المائية بالمرسى
تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتنس المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية الشلف، من توقيف 11 شخصا مشتبه فيهم في قضية تكوين جماعة أشرار. وسرقة الأحواض المائية لتربية المائيات البحرية ببلدية المرسى.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمرسى بدورية في إطار المراقبة العامة للإقليم. أين لفت إنتباههم سيارة نفعية نوع “طويوطا” مركونة بمنحدر ترابي المؤدي إلى شاطئ أريس. وبعض الأشخاص يقومون بتجميع أنابيب بلاستيكية سوداء اللون من الشاطئ.
وأوضح المصدر، أنه تم على الفور تطويق المكان مع توقيف المشتبه فيهم و المقدر عددهم بـ 07 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و 37 عاما. بالإضافة إلى حجز ثلاثة فؤوس كانت تستعمل في تقطيع الحوض المائي. ليتم إقتيادهم والمركبة المستعملة في الجريمة إلى مقر الفرقة من أجل التحقيق معهم.
كما تم بعد مواصلة التحقيق توقيف أربعة أشخاص آخرين شركاء في نفس الجريمة. و تفتيش مرائبهم ليتم العثور على كمية معتبرة من المسروقات. حيث تم أمس الأحد تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة. بعد نهاية التحقيق و استكمال كافة الإجراءات القانونية في شأنهم.
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الشلف: الشرطة تفكك شبكة مختصة في تنظيم رحلات الحرڨة
تمكنت عناصر الفرقة الجنائية على مستوى أمن ولاية الشلف من تفكيك شبكة مختصة في تهريب المهاجرين. من خلال التنظيم و التدبير للخروج من التراب الوطني عن طريق البحر بطريقة غير شرعية.
وجاءت هذه العملية النوعية بعد الاستغلال الدقيق لمعلومات مفادها قيام أشخاص بجمع أموال للإعداد و التحضير للهجرة غير الشرعية عبر البحر، وبعد تدخل ذات المصالح تم القبض على ستة 6 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 25 و 35 سنة منهم 4 مدبرين و منظمين للهجرة غير الشرعية أحدهم مقيم بدولة أوربية أين يعمل كدليل للأشخاص المرشحين للهجرة، فضلا عن شخصين مرشحين للهجرة بطريقة غير قانونية.
وأشارت ذات المصادر إلى ضبط قارب بمحرك مسجل باسم أحد الموقوفين، و مبلغ مالي 54 ألف دج، إلى جانب سيارة سياحية، وبعد إستعمال التحقيقات استكمال تم إنجاز ملف جزائري في حق الموقوفين وإحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.