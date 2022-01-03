الشلف: الدرك يوقف 11 شخصا بتهمة تخريب وسرقة الأحواض المائية بالمرسى

تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتنس المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية الشلف، من توقيف 11 شخصا مشتبه فيهم في قضية تكوين جماعة أشرار. وسرقة الأحواض المائية لتربية المائيات البحرية ببلدية المرسى.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمرسى بدورية في إطار المراقبة العامة للإقليم. أين لفت إنتباههم سيارة نفعية نوع “طويوطا” مركونة بمنحدر ترابي المؤدي إلى شاطئ أريس. وبعض الأشخاص يقومون بتجميع أنابيب بلاستيكية سوداء اللون من الشاطئ.

وأوضح المصدر، أنه تم على الفور تطويق المكان مع توقيف المشتبه فيهم و المقدر عددهم بـ 07 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و 37 عاما. بالإضافة إلى حجز ثلاثة فؤوس كانت تستعمل في تقطيع الحوض المائي. ليتم إقتيادهم والمركبة المستعملة في الجريمة إلى مقر الفرقة من أجل التحقيق معهم.

كما تم بعد مواصلة التحقيق توقيف أربعة أشخاص آخرين شركاء في نفس الجريمة. و تفتيش مرائبهم ليتم العثور على كمية معتبرة من المسروقات. حيث تم أمس الأحد تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة. بعد نهاية التحقيق و استكمال كافة الإجراءات القانونية في شأنهم.

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