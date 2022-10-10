الشلف: الدرك يوقف 13 حراڨا بصدد الإبحار نحو إسبانيا

تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية الشلف، من توقيف 13 حراڨا تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 40 سنة. بينهم 6 أشخاص من منظمي رحلات الحرقة على مستوى شاطئ الريبة الحمراء ببلدية سيدي عبد الرحمن. في عملية دورية تم خلالها حجز عدة معدات تستغل في الهجرة السرية.

وحسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى المجموعة الولائية للدرك الوطني بالشلف. فإن هذه العملية قد جاءت بناء على معلومات مؤكدة وردت إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني. مفادها وجود تحركات غير عادية بالشاطئ المعزول الريبة الحمراء.

ليتم وضع نقاط مراقبة مع القيام بدوريات لغلق جميع المنافذ المؤدية من و إلى مدينة سيدي عبد الرحمان. قبل تمكن عناصر فصيلة الأبحاث مدعمين بوحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتنس من توقيف 10 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 40 سنة. ينحدرون من بعض ولايات الوطن الشلف، تيزي وزو والبليدة من بينهم 03 مدبرين.

حيث كان الموقوفين بصدد التحضير والتدبير للهجرة السرية عبر البحر نحو الضفة الإسبانية. مع حـجز معدات تتمثل في قارب مطاطي مزود بمحرك نوع ياماها قوة 40 حصان وبوصلة. فضلا عن 16 صدرية إنقاذ و330 لتر بنزين إلى جانب 300 أورو و أمتعة خاصة بالموقوفين بالإضافة إلى هواتف نقالة.

فى وقت أفضت فيه التحقيقات التي تمت مباشرتها في قضية الحال إلى تورط 03 أشخاص آخرين في قضية تنظيم وتدبير عملية الهجرة السرية. ليتم توقيفهم كذلك و إستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم قبل إحالتهم على الجهات القضائية المختصة.