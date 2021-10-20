الشلف: الدرك يوقف 13 شخصا كانوا بصدد الهجرة غير الشرعية

تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالظهرة ولاية الشلف. من توقيف 13 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 23 و 54 سنة من بينهم 04 مدبرين. كانوا بصدد التحضير والتدبير للهجرة السرية عبر البحر باتجاه إسبانيا.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الموقوفين كانوا بصدد الإنطلاق من شاطئ الرمال الذهبية ببلدية الظهرة. أين تم حجز معدات تتمثل في: قارب مطاطي أسود، محرك نوع هيديا، مضخة هوائية، 02 مجادف مائية، بالإضافة إلى 200 لتر من البنزين .

وقامت مصالح الدرك بتقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة. بعد نهاية التحقيق واستكمال كافة الإجراءات القانونية في شأنهم.

طالع أيضا

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp