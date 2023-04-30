الشلف: الدرك يوقف 14 حراقا وحجز معدات هامة

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف من توقيف 14 شخصا بصدد الحرقة إلى الضفة الأخرى.

وجاءت العملية في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر إقليم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف. ونتيجة تفعيل مخطط قائد المجموعة القاضي بمراقبة الشريط الساحلي البري قصد مجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر المنافذ البحرية. وذلك بالتنسيق مع المجموعة الإقليمية لحراس السواحل بالشلف والقطاع العملياتي الفرعي بتنس وعناصر الأمن الوطني. بالإضافة كذلك إلى إقحام مروحية للسرب الجوي للدرك الوطني بالبليدة من أجل مراقبة جوية جيدة للإقليم. وتوجيه الوحدات ميدانيا في عملية تمشيط الشواطئ الصخرية والأماكن الغابية المتاخمة للشواطئ.

وباشرت الكتيبتين الإقليميتين للدرك الوطني بكل من تنس وعين مران، مدعمتين بفصيلتين من المجموعة رقم 15 للتدخل بالشلف. من تنفيذ خطة محكمة تجلت في وضع تشكيلات ثابتة ومتحركة عبر الطريق الوطني رقم 11 الرابط بين ولايتي تيبازة ومستغانم. حيث مكنت العملية من توقيف 14 شخصا بما فيهم 04 أجانب من جنسية مغربية، على مقربة من شاطئ تراغنية في الجهة الشرقية لبلدية تنس بالشلف. كانوا بصدد التحضير والتدبير للهجرة غير الشرعية عبر البحر.

كما أسفرت عن حجز قارب سريع مزود ببوصلة ومحرك من نوع “مركور” ( FOUR STROKE ) ذو قوة 115 حصانا و 13 صفيحة من البنزين. بالإضافة كذلك إلى 05 صدريات نجدة كما تم حجز 13 هاتفا نقالا ومبالغ مالية بالعملة المحلية والأجنبية ( 2600 أورو + 10300 دج). وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية. سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.

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