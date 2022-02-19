الشلف: الدرك يوقف 15 حراقا بشاطئ تيغزة في بني حواء

تمكن عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتنس في ولاية الشلف، من توقيف 15 حراقا من بينهم 7 من مدبري ومنظمي الرحلات.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، فإن الموقوفين تتراوح أعمارهم ما بين 23 و 52 سنة. بينهم 7 من مديري ومنظمي رحلات الحرقة نحو الضفة الإسبانية. مشيرا إلى أن الحراقة الموقوفين ينحدرون من ولايات الشلف، تيبازة، وهران، سيدي بلعباس. بالإضافة كذلك إلى ولايتي ميلة و قسنطينة.

كما تمكنت ذات المصالح، من حجز قارب نزهة سريع و 4 سيارات سياحية. إلى جانب مركبة نقل وجر وعربة مخصصة. وقارب صيد وبوصلة فضلا عن عقود توقيف خاصة بالقوارب و فواتير وأمتعة خاصة.

وبعد إخضاعهم للفحص الطبي وإنجاز ملفاتهم القضائية. تم إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس.

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الشلف: توقيف 13 حراڤا وحجز قارب سريع بسواحل تنس

تمكن عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتنس في ولاية الشلف، من توقيف 13 شخصا بصدد التحضير الهجرة السرية بالمنطقة الشرقية لسواحل تنس. أين حجز قارب سريع مجهز ببوصلة، فضلا عن حجز 4 مركبات بالقرب من مكان الإعداد. كما جاءت عملية التوقيف والحجز حسب ما أفاد به بيان لخلية الإعلام والإتصال على مستوى قيادة المجموعة الإقليمية الدرك الوطني لولاية الشلف. بناء على معلومات مفادها الإعداد لتنظيم وتحضير رحلة هجرة غير شرعية عبر البحر. من طرف مجموعة من الشباب بالمنطقة الشرقية لدائرة تنس وذلك بالمحاذاة مع حدود إقليم ولاية تيبازة. وبعد تفعيل مخطط المراقبة الساحلية البرية وتشديد الحراسة على المنافذ البحرية. بالتنسيق مع المجموعة الإقليمية لحراس السواحل بالشلف والقطاع العملياتي الفرعي بتنس. مع القيام بدوريات مكثفة عبر الطريق الوطني رقم 11 الرابط بين ولايتي الشلف وتيبازة. تم توقيف المشتبه فيهم وإحالتهم على الجهات الفضائية المختصة.

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