الشلف: الدرك يوقف 15 شخصا تورطوا في حرق الغابات

تمكن مصالح الدرك الوطني بولاية الشلف من توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم القيام بحرق الغابات خلال الآونة الأخيرة.

وحسب المعلومات المتوفرة “للنهار أونلاين”، فقد تمكنت ذات العناصر من توقيف 10 أشخاص بتهمة التعدي على الملكية.

وتتراوح أعمار الموقوفين المشتبه فيهم ما بين ( 35 -67 سنة ) يشتبه تورّطهم في اضرام النيران بالشلف.

العملية جاءت بعد تحقيقات معمقة من طرف الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بتنس، أين مكّنت من توقيف 5 أشخاص يشتبه تورطهم في اضرام النيران عبر سواحل ولاية الشلف، والتي تسببت في إتلاف الهكتارات من الغطاء الغابي، بالاضافة الى توقيف 10 أشخاص بتهمة التعدي على الملكية .

العملية لاتزال متواصلة من طرف فرق الدرك الوطني ليتم تحرير بموجبها ملف قضائي وتقديم المشتبه فيهم أمام محكمة تنس.