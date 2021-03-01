الشلف: الدرك يوقف 3 أشخاص في قضية المشاجرة بالطريق العام

تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحرشون ولاية الشلف، من توقيف ثلاثة أشخاص في قضية المتاجرة في الطريق العام.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الموقوفين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 31 سنة متورطين في المشاجرة بالسلاح الأبيض.

وقائع القضية تعود إلى تلقي بلاغ بخصوص وقوع شجار بين عدد من الشباب وشكوى مقدمة من قبل الضحية.

وتفيد الشكوى بتعرضه إلى السرقة المتبوعة بالتحطيم العمدي لسيارته النفعية، لتتنقل عناصر الفرقة المختصة إقليميا إلى عين المكان.

وأضاف البيان، أن الشجار وقع بين 05 أشخاص اثنين منهم كانا على متن مركبة.

وبعد الإستغلال الجيد للمعلومات والتحريات تم وضع خطة محكمة وتوقيف المشتبه فيهم الثلاث، ليتم إقتيادهم إلى مقر الفرقة للاستكمال الإجراءات القانونية.

وقد تم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العطاف، بعد الإنتهاء من مجريات التحقيق.