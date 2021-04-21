الشلف: الدرك يوقف 3 مروجين ويحجز 900 قرص مهلوس بحرشون

تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و 32 سنة بحوزتهم 900 قرص مهلوس.

وجاءت هذه العملية على إثر قيام أفراد فرقة أمن الطرقات للدرك الوطني بواد الفضة بنقطة مراقبة على مستوى محور الدوران ببلدية حرشون.

أين تم توقيف شاحنة على متنها 3 أشخاص و أثناء القيام بعملية تفتيش روتينية تم العثور على 900 قرص مهلوس نوع بريقابالين، مموهة و مخبأة بإحكام في تجويف الضوء الخلفي الأيسر للشاحنة.

ليتم على الفور توقيف المشتبه فيهم و اقتيادهم إلى مقر الفرقة من أجل مباشرة الإجراءات القانونية، حيث من المنتظر تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة في وقت لاحق.