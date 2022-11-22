الشلف: الدرك يوقف 4 أشخاص للإتجار بالكوابل النحاسية

تمكنت، عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف مدعمة بأفراد من فرقة البحث والتحري، من توقيف 04 أشخاص بتهمة التجارة غير الشرعية بالكوابل والأنابيب النحاسية على مستوى بلديتي الشطية وأولاد فارس.

وحسب ما جاء في بيان المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف، فإن عملية التوقيف جاءت بعد تنفيذ عمليتين منفصلتين. حيث تمت العملية الأولى بناءا على معلومات مؤكدة وردت إلى عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد فارس. مفادها وجود أشخاص يقومون بالمتاجرة غير الشرعية بمادة النحاس وتجميعه بأحد المستودعات.

وبعد التحري في القضية وتفتيش أحد المستودعات بالمنطقة عثر بداخله على 27 قنطارا من مادة النحاس. منها ما كان معبأ داخل أكياس بلاستيكية ومهيأ للشحن ومنها ما كان مخبأ إحكام تحت كومات كبيرة من صناديق البلاستيك.

في وقت تم فيه توقيف شخصين بتهمة حيازة وإخفاء مادة النحاس، فضلا عن السرقة وإخفاء أشياء مسروقة. بالإضافة كذلك إلى استغلال منشأة مصنفة دون رخصة مع ممارسة نشاط تجاري قار دون قيد في السجل التجاري.

أما العملية الثانية، فقد تم تنفيذها على مستوى إقليم الشطية بعد التحقيقات التي باشرتها فرقة الدرك الوطني التي تمكنت من توقيف شخصين أخرين بتهمة إخفاء أشياء كوابل و أنابيب نحاسية. مع ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري.

كما تم حجز قنطار من النحاس بعد تفتيش منزل أحد المشتبه فيهما، و بعد إستكمال جميع الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.

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