الشلف: الدرك يوقف 4 مروّجين ويحجز 405 قرص مهلوس

تمكنت عناصر الدرك الوطني بالشلف بالتنسيق مع عناصر الأمن من توقيف 04 مروّجين تتراوح أعمارهم بين 27 و 33 سنة.

وحسب بيان لمصالح الدرك، فقد تم توقيفهم بتهمة الضلوع في قضيتي ترويج الأقراص المهلوسة والمخدرات من نوع كيف معالج.

وتمت القضية الأولى، إثر معلومات تفيد بوجود شخصين بحوزتهما كمية من المؤثرات العقلية بصدد ترويجها.

وقد تم توقيف مروجين مع حجز 405 قرص مهلوس نوع بريقاليين.

أما القضية الثانية، فتمت على إثر معلومات تفيد بوجود شخصين بحوزتهما كمية من المخدرات على متن دراجة نارية.

ليتم فورا توقيفهما وضبط بحوزتهما كمية من المخدرات تقدر بــ 14.09غ من الكيف المعالج كانت مهيأة لترويج.

كما تم حجز مبلغ مالي قدره مليون سنتيم من عائدات البيع، مع حجز هواتف نقالة و الدراجة النارية التي كانت تستعمل في تنقلاتهم.