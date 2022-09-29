الشلف: الدرك يوقف 4 نسوة سرقن مبلغ مالي من سيارة أجرة

أوقفت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني التابعة لإقليم بلدية سنجاس بالشلف، 4 نساء تترواح أعمارهن ما بين 25 و 40 سنة لتورطهن في قضية تخص سرقة مبلغ مالي من سيارة أجرة.

وحسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى المجموعة الولائية للدرك الوطني، فإن تفاصيل قضية الحال تعود إلى الساعات الأخيرة لما كان سائق سيارة أجرة قادما من مدينة وهران بإتجاه مدينة الجزائر العاصمة عبر الطريق السيار شرق غرب و عند وصوله إلى بلدية يلل بولاية غليزان تعرضت سيارته لعطل على مستوى المحرك ما إضطره للتوقف قصد لمراقبة المركبة.

و بعد فتحه لغطاء المحرك حجب الرؤية داخل المركبة، في وقت قامت فيه النساء الأربعة الفرصة ليفتحن الصندوق الأمامي الواقع بلوحة المتن و يسرقن مبلغ مالي يقدر بحوالي 17مليون سنتيم حسب تصريح و إعتراف المسماة ع.و بالجرم المنسوب إليها بعد ذلك.

ولما إنتبه السائق لحدوث شيء غير عادي تفقد الصندوق الأمين لسيارته ليجده فارغاً ليتهم النساء الأربعة ويبلغ عن الحادثة بعد توقفه مباشرة على مستوى السد الثابت بالمصالحة ولاية الشلف.

المشتبه فيهن في الوهلة الأولى أنكرن كل التهم المنسوبة إليهن و من خلال مواصلة التعمق في التحقيق معهن و تفتيشهن تفتيشا دقيقا من خلال الإستعانة بالعنصر النسوي التابع للمجوعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف، تم العثور على المبلغ المالي المسروق موزع بينهن.

لتتم مواجهتهن بكل وقائع و حيثيات القضية التي كلها تدل على أنهم هن الفاعلات، حيث تم تقديمهن أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف بتهمة تكوين جمعية أشرار السرقة بالتعد بالإضافة إلى إخفاء أشياء مسروقة.