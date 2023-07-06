الشلف: الدرك يوقف 5 أشخاص ينشطون بمذبح غير شرعي بالشطية

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشطية ولاية الشلف، من توقيف 5 أشخاص ينشطون في مذبح غير شرعي مع حجز كمية معتبرة من اللحوم الحمراء.

العملية جاءت بناءا على ورود معلومات مفادها وجود مذبح سري للحوم الحمراء بطريق الحباير بلدية الشطية. وبعد تطويق المكان واستكمال جميع الإجراءات القانونية تم مداهمة المذبح السري وتوقيف 05 أشخاص. وحجز كمية معتبر من اللحوم الحمراء المقدرة ب 1525 كلغ غير خاضعة للرقابة البيطرية وشروط النظافة والنظافة الصحية.

وجاءت هذه العملية على إثر معلومات واردة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشطية. تفيد بوجود مذبح سري للحوم الحمراء بدون ترخيص بحي الحباير بلدية الشطية. بعد اتخاذ الإجراءات القانونية و إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا الذي أصدر إذنا بالتفتيش. وبالتنسيق مع مصالح لجنة الصحة النظافة و حماية البيئة لبلدية الشطية تم التنقل إلى عين المكان.

وبعد مباشرة المعاينات اللازمة تبين وجود مواشي مذبوحة ومعلقة بغرفة التبريد. حيث أسفرت العملية عن حجز 23 جزرة إناث من الغنم بوزن إجمالي 690 كلغ. بالإضافة كذلك إلى 02 أبقار بوزن إجمالي 480 كلغ، الأحشاء 255 كلغ 100 كلغ من الشحوم ، الرؤوس 25 رأس للأغنام وأرجلها، كما تم حجز جميع المعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة وسيارتين نفعيتين تم وضعهما في المحشر البلدي اللتان كانت تستعملان في توزيع اللحوم على محلات الجزارة القريبة من المنطقة.

أين سيتم تقديم المشبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة وهذا بعد نهاية التحقيق و استكمال كافة الإجراءات القانونية في شأنه.