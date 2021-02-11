الشلف: الدرك يوقف 7 متهمين بينهم 4 قصر في قضية تعرض مؤسسنين للسطو والسرقة

أوقفت عناصر الفرقة الاقليمة للدرك الوطني التابعة لإقليم بلدية سيدي عكاشة من توقيف 7 أشخاص بينهم 4 قصر.

وذلك بتهمة الإعداد لارتكاب جناية متبوعة بالسرقة المقترنة بظرف التعدد والكسر والتسلق في عملية إستهدفت مخبري إبتدائية ومتوسطة.

وتعود هذه القضية إلى الأسبوع المنصرم،على اثر تلقي شكوى تقدم بها مديري المؤسستين بخصوص تعرضهما لفعل السرقة من طرف مجهولين.

واستولى الجناة بعد تخريب أقفال الباب على 3 أجهزة إعلام آلي بجميع لوازمها .

بالإضافة إلى شاشة عرض البيانات وحقيبة بها وسائل التركيب و التفكيك، 3 أزواج مكبر الصوت،و رزم ورق الكتابة.

بعد البحث والتحري توصلت الفرقة المحققة إلى تحديد هوية الفاعلين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15و22 سنة وتوقيفهم وإسترجاع جميع المسروقات.

وتم تحويلهم إلى مقر الفرقة لإستكمال التحقيقات وإنجاز ملفات القضاقية في حقهم وإحالتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس.