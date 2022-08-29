الشلف: الديجياس تدمج 232 عونا بعنوان سنة 2022

كشف اليوم، مدير الشباب والرياضة لولاية الشلف العربي طواهرية، عن إدماج 232 عونا من المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإجتماعي بعنوان سنة 2022 ليصبح عدد الأعوان المدمجين منذ إنطلاق العملية إلى حد الآن 527 عونا.

في ذات السياق، وجه ذات المسؤول دعوة إلى المستفيدين من الإدماج للحضور إلى مقر مديرية الشباب والرياضة بداية من بوم الثلاثاء قصد إمضاء محاضر التنصيب حسب الرتب التي تم إدماجهم فيها.

ويتوزع المدمجون البالغ عددهم 232 عونا على 13 رتبة وهي مستشار في الرياضة، متصرف، مساعد مهندس، مساعد متصرف، ملحق إداري رئيسي، محاسب إدارة رئيسي، كاتب مديرية رئيسي، تقني إعلام آلي، محاسب إدارة، عون إدارة، كاتب، عون حفظ بيانات وعون مكتب.