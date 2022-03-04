الشلف: الديجياس تشرع في إدماج 299 شاب من حاملي الشهادات

كشفت اليوم، مصادر مسؤولة على مستوى مديرية الشباب والرياضة لولاية الشلف، عن الشروع في عملية إدماج 299 شاب. من حاملي شهادة ليسانس تربية بدنية تخصص تخصص إدارة الأعمال الرياضية، التدريب الرياضي و الإدارة والتسيير الرياضي. التابعين لمصالحها، وهذا بعد الحصول على الرخصة الإسثنائية من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية.

في ذات السياق، أشارت ذات المصادر، إلى إشراف مدير الشباب والرياضة لولاية الشلف العربي طواهرية. بحضور عدد من إطارات القطاع، خلال الساعات الأخيرة على مراسيم تنصيب 23 شاب من حاملي الشهادات.من الذين لم يتم إدماجهم سابقا، في رتبة مستشار رياضة، في إنتظار إدماج البقية والبالغ عددهم 276 شاب من حاملي الشهادات.

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