الشلف: الديجياس تشرع في إدماج 299 شاب من حاملي الشهادات
كشفت اليوم، مصادر مسؤولة على مستوى مديرية الشباب والرياضة لولاية الشلف، عن الشروع في عملية إدماج 299 شاب. من حاملي شهادة ليسانس تربية بدنية تخصص تخصص إدارة الأعمال الرياضية، التدريب الرياضي و الإدارة والتسيير الرياضي. التابعين لمصالحها، وهذا بعد الحصول على الرخصة الإسثنائية من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية.
في ذات السياق، أشارت ذات المصادر، إلى إشراف مدير الشباب والرياضة لولاية الشلف العربي طواهرية. بحضور عدد من إطارات القطاع، خلال الساعات الأخيرة على مراسيم تنصيب 23 شاب من حاملي الشهادات.من الذين لم يتم إدماجهم سابقا، في رتبة مستشار رياضة، في إنتظار إدماج البقية والبالغ عددهم 276 شاب من حاملي الشهادات.
طالع أيضا: تمديد ادماج المستفيدين من الإدماج المهني والإجتماعي لحاملي الشهادات الى غاية 2023
جاء في العدد الخامس من الجريدة الرسمية، تمديد ادماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدمــاج المهني والإدمـاج الاجتمـاعي لحاملي الشهادات حتى سنة 2023.
وجاء في هذا العدد، أنه يعدل احكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 336-19 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموفق 8 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن ادماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الادماج المهني والادماج الاجتماعي لحاملي الشهادات.
حيث سيمتد ادماج المستفيدين المذكورين على مدى السنوات 2019و 2020 و 2021 و2022 و2023، ويتم حسب المناصب المالية المخصصة للغرض.
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بلمهدي.. إدماج 500 إمام قريبا
أعلن وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الخميس، عن إدماج 500 إمام قريبًا. مؤكّدًا أنّ تسوية وضعية أصحاب الشهادات المكلفين بالإمامة، “متواصلة”، وسيتم توظيف من توفرت فيهم الشروط المطلوبة في منصب “إمام”، تدريجيا.
كما أوضح الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني “سنعمل على تذليل الصعاب التي تعطلها”. “شريطة توفر الشروط التأهيلية المطلوبة التي تسمح بتولي منصب الإمام الحساس”.
وأتى ذلك ردًا عن سؤال بشأن عدم تثبيت وإدماج عشرات الأئمة المتطوعين في مناصبهم. بالرغم من أنهم قضوا ما يناهز عشر سنوات في الإمامة.
في حين، استذكر الوزير العملية الاستثنائية لإدماج الأئمة المتعاقدين خلال سنة 2017. والتي تمّ خلالها ترشح 1369 إمامًا تم إدماج 1260 منهم. فيمالم تتوفر الشروط التأهيلية الأساسية في باقي المترشحين.
كما أضاف أنه “سيتم قريبًا إدماج 500 إمام بالقطاع، على أن تشمل المناصب الشاغرة للإدماج المهني في القطاع”. تابعا ” و المقدرة بألف منصب باقي الموظفين”.
وأكد بلمهدي أنّ الرسالة القوية التي يحملها الإمام وكونه دائما في الصفوف الأولى في كل الظروف. هو ما يدفع الحكومة والوزارة اليوم للعمل على تحسين ظروف أداء واجبه، وتطوير القطاع.