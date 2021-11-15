الشلف: الساتاف تطالب بلجنة وزارية للتحقيق في الإعتداء على مشرف تربية

أصدر اليوم، المكتب الولائي للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين satef بيانا، طالب فيه بضرورة إيفاد لجنة وزارية للتحقيق في حادثة الإعتداء الجسدي واللفظي الذي تعرض له المشرف المدعو ق. هباز جيلالي من قبل مديره ما سبب له مدة عجز قدرت ب 5 أيام حسب ما جاء في تقرير الطبيب الشرعي.

وأشار ذات البيان، إلى أن مشرف التربية المذكور قد تعرض مساء يوم 17 فيفري 2021 إلى الإعتداء من قبل مدير متوسطة كرشوش محمد بوادي الفضة، الذي قام بتحرير إشعار تخلي مخالف للقانون للضحية في صباح اليوم الموالي قبل مطالبته بإستيفاء إجراءات إستئناف العمل وتجريده من مهامه من قبل مستشار التربية على الرغم من حضوره الدائم قبل منعه من إمضاء محضري الخروج والدخول.

ولما كانت نقابة الساتاف تنتظر إنصافه، تفاجئت بإصدار مقررة نقل تحمل تاريخ 12 جويلية2021 فيما تم إستدعائه يوم 14 سبتمبر 2021 لإمضاء محضر التنصيب بمتوسطة تيبة علي بالزبابجة، مع العلم بأن المشرف كان يزاول مهامه بمتوسطة كرشوش محمد بصفة منتظمة إلى تاريخ إستدعائه.

ورغم الوعود التي قدمها مدير التربية منتصف شهر أكتوبر المنصرم لممثل نقابة الساتاف بخصوص إيفاد لجنة تحقيق إلى متوسطة كرشوش محمد، تفاجئ المشرف المذكور يوم أمس بتعليق راتبه الشهري، في وقت باشرت فيه الجهة الوصية إجراءات عزله عن منصبه.

وتمسكت نقابة الساتاف بمطلب إلغاء مقررة النقل التعسفي للمشرف المذكور، الذي تعرض للإعتداء، وإحالة كل من مدير ومستشار التربية على المجلس التأديبي، مع رفع التعليق على الراتب الشهري للمشرف وتمكينه من كل مستحقاته المالية ما تعلق منها بالراتب أو منحة المردودية، كما دعت الساتاف منتسيبيها إلى المشاركة في وقفة إحتجاجية من المنتظر تنظيمها أمام مقر الولاية يوم 25 نوفمبر 2021