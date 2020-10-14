الشلف: السكان يطالبون برفع النفايات المنتشرة في محيط مدرسة الدشرية

خرج اليوم الأربعاء، عدد من سكان وأولياء تلاميذ مدرسة غريب عبد الحميد بمنطقة الدشرية، في بلدية الظهرة عن صمتهم ليطالبوا بضرورة التدخل العاجل للسلطات البلدية.

وذلك بغرض رفع النفايات المنتشرة بالقرب من المدرسة المذكورة و إيجاد مكان بديل المفرغة الفوضوية التي أصبحت مصدرا لإنتشار الروائح الكريهة و الحشرات السامة.

وفي ذات السياق إستغرب هؤلاء السكان الصمت الذي لا تزال تلزمه حسبهم السلطات البلدية حيال مطلبهم، هذا في وقت دعت فيه الجهات الوصية ل

تنظيف محيط المدارس وتهيئة كل الظروف التي من شأنها إنجاح الدخول المدرسي المنتظر يوم 21 أكتوبر الجاري.