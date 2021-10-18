الشلف: السلطات الولائية تتدخل للتكفل ب 7 أشخاص دون مأوى
بقلم يحيى عزواو
تدخلت السلطات الولائية ممثلة في مديرية النشاط الإجتماعي بمعية مصالح الأمن والحمايةالمدنية. لتنفيذ عملية تخص التكفل بالأشخاص دون مأوى ثابت وسط مدينة الشلف، حيث تم ليلة أمس التكفل ب 7 أشخاص.
وحسب مصادر النهار أونلاين. فإن القائمين على هذه العملية التضامنية قد تمكنوا من تحقيق إدماج أسري لحالتين فيما تم التكفل النفسي من خلال تحسيس 5 حالات بغرض التقرب من مقر عوائلهم لكونهم يمارسن التسول في شوارع المدينة.
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