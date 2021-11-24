الشلف: السلطات الولائية تتكفل بـ 5 أشخاص دون مأوى
تدخلت عشية اليوم، السطات الولائية بالشلف، ممثلة في مديرية النشاط الإجتماعي والتضامن بحضور قاضي الأحداث ومشاركة مصالحي الدرك والأمن. فضلا عن الحماية المدنية والفرقة البداغوجية لدار المسنين بواد الفضة، لأجل التكفل بالأشخاص الذين يعيشون دون مأوى ثابت في شوارع مدينة الشلف.
وحسب مصادر النهار أونلاين فإن الفريق الذي أشرف على هذه الخرجة الميدانية قد وقف على التكفل ب 5 أشخاص، ويتعلق الأمر بـ 3 نساء وطفلين.
حيث تم التكفل بإمرأة مسنة رفقة حفيدتها بعد أن كانت تمتهن حرفة التسول وذلك من خلال الشروحات التي قدمها قاضي الأحداث حول قانون حماية الطفولة. فيما تم إدماج إمرأة ثانية أسريا، أما الحالة الثالثة فتخص التكفل بإمرأة رفقة إبنتها.
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تدخلت عشية اليوم، السلطات الولائية ممثلة في مديرية النشاط الإجتماعي والتضامن رفقة مصالحي الدرك والأمن. فضلا عن مشاركة متطوعين عن جمعية ناس الخير، لأجل التكفل بالأشخاص دون مأوى ثابت بشوارع مدينة الشلف.
وحسب مدير النشاط الإجتماعي عبد القادر دهيمي، فقد تم بالتنسيق مع الشركاء المشرفين على هذه الخرجةالميدانية التكفل بـ 3 حالات ويتعلق الأمر برجل وإمرأتين.
حيث تم تحويل إمرأة مسنة إلى دار المسنين حسب رغبتها، فيما تم الدمج الأسري للحالة الثانية ببلدية أولاد فارس. أما الرجل فبعد التكفل به نفسيا ومعنويا رفض التحويل إلى المركز على الرغم من المحاولات المتكررة.
وعبر ذات المسؤول عن إرتياحه لتراجع عدد الأشخاص الذين كانوا يمتهنون التسول في شوارع الشلف. وهذا بفضل الخرجات الميدانية التي تشرف عليها مصالح مديرية النشاط الإجتماعي.
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