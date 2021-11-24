الشلف: السلطات الولائية تتكفل بـ 5 أشخاص دون مأوى 

تدخلت عشية اليوم، السطات الولائية بالشلف، ممثلة في مديرية النشاط الإجتماعي والتضامن بحضور قاضي الأحداث ومشاركة مصالحي الدرك والأمن. فضلا عن الحماية المدنية والفرقة البداغوجية لدار المسنين بواد الفضة، لأجل التكفل بالأشخاص الذين يعيشون دون مأوى ثابت في شوارع مدينة الشلف.

وحسب مصادر النهار أونلاين فإن الفريق الذي أشرف على هذه الخرجة الميدانية قد وقف على التكفل ب 5 أشخاص، ويتعلق الأمر بـ 3 نساء وطفلين.

حيث تم التكفل بإمرأة مسنة رفقة حفيدتها بعد أن كانت تمتهن حرفة التسول وذلك من خلال الشروحات التي قدمها قاضي الأحداث حول قانون حماية الطفولة. فيما تم إدماج إمرأة ثانية أسريا، أما الحالة الثالثة فتخص التكفل بإمرأة رفقة إبنتها.

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