الشلف: السلطات الولائية تتكفل بـ 7 أشخاص دون مأوى

تدخلت عشية اليوم الخميس، السطات الولائية بالشلف، ممثلة في مديرية النشاط الإجتماعي والتضامن بمشاركة مصالحي الدرك والأمن فضلا عن متطوعي جمعية ناس الخير، لأجل التكفل بالأشخاص الذين يعيشون دون مأوى ثابت وسط مدينة الشلف.

وحسب مصادر النهار أونلاين فإن العملية قد أسفرت على التكفل بـ 7 حالات، منها حالتين تم تحويلهما إلى دار المسنين بوادي الفضة. في وقت تم فيه العمل على إدماج 5 حالات أسريا بعد تلقيها للدعم المعنوي الذي جعلها تغادر الشارع الذي كانت تستغله للتسول.