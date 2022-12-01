الشلف: السلطات الولائية تتكفل ب 05 أشخاص دون مأوى ثابت

أشرف اليوم، مدير النشاط الإجتماعي و التضامن بمعية فريق الوسط المفتوح، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني و الدرك الوطني و الحماية المدنية، فضلا عن متطوعين من جمعية صناع الأمل و الكشافة الإسلامية على التكفل ب 05 أشخاص دون مأوى ثابت عبر شوارع مدينة الشلف.

حيث تنقلت الفرق المذكورة في دورية ميدانية لتقصي الحالات التي تعيش بدون مأوى ثابت و التي تمت معاينتها قبل التكفل بها، ويتعلق الأمر ب 04 نساء و رجل.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فقد تم أخذ كل التدابير التي من شأنها مساعدة هؤلاء المشردين من الناحية الإجتماعية والنفسية، قبل العمل على إلحاقهم بذويهم لضمان إستقرارهم النفسي و الإجتماعي.