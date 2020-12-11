الشلف: السلطات الولائية تتكفل ب 13 حالة لأشخاص دون مأوى

أخبار الجزائر
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الشلف: السلطات الولائية تتكفل ب 13 حالة لأشخاص دون مأوى
بقلم يحيى عزواو

أفاد اليوم مصدر مسؤول على مستوى مديرية النشاط الإجتماعي بأن السلطات الولائية قد تدخلت خلال الساعات الأخيرة من أجل التكفل بالأشخاص دون مأوى.

ووفق ذات المصدر فإن مدير النشاط الإجتماعي قد قاد الحملة بمعية مصالحي الأمن و الدرك ، فضلا عن الهلال الأحمر الجزائري و الكشافة الإسلامية وعدد من الجمعيات الناشطة في المجال الخيري.

حيث تم التكفل ب 13 حالة منها 4 حالات كانت تحضر أطفالا للتسول ، يحدث هذا في وقت تم تقديم وجبات ساخنة للأشخاص الذين تمت معاينتهم في هذه العملية مع العمل على إدماجهم الأسري ، إلى جانب التكفل النفسي بهم.


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