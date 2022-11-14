الشلف: السلطات الولائية تتكفل ب 4 أشخاص دون مأوى ثابت

تدخلت اليوم، السلطات الولائية ممثلة في مصالح مديرية النشاط الإجتماعي والتضامن بمعية مصالح الأمن الوطني و الدرك الوطني و الحماية المدنية إلى جانب الكشافة الإسلامية، فضلا عن عدد من الجمعيات الخيرية، للتكفل بالأشخاص دون مأوى ثابت، حيث تم التكفل ب 4 أشخاص دون مأوى وسط مدينة الشلف.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فقد تم التكفل ب 3 نساء ورجل من خلال الدوريات الميدانية التي تم تنفيذها عبر شوارع بلدية الشلف للوقوف على الحالات التي تعيش بدون مأوى ثابت، وذلك في إطار المخطط التضامني المسطر من قبل الجهات الوصية.