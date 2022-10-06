الشلف: السلطات الولائية تتكفل ب 5 أشخاص بدون مأوى

كشفت اليوم الخميس، مصادر مسؤولة على مستوى مديرية النشاط الإجتماعي والتضامن في الشلف ، بأن أعضاء اللجنة الولائية ممثلة في مصالح الدرك الوطني، مصالح الأمن، الحماية المدنية، الكشافة الإسلامية، الهلال الأحمر الحزائري وبحضور أعضاء اللجنة البداغوجية لدار المسنين بواد الفضة، قد تكفلوا ب 5 أشخاص دون مأوى ثابت.

وحسب ذات المصادر، فإن عملية التكفل بالحالات المذكورة قد تمت من خلال تنظيم خرجة ميدانية مست خلال الساعات الأخيرة شوارع مدينة الشلف، ليتم الوقوف عند 5 أشخاص يمتهنون حرفة التسول، وبعد التواصل معهم تم دمجهم وسط أسرهم في المناطق التي قدموا منها.