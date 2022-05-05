الشلف: السلطات تتدخل لفتح الطرقات المغلقة بسبب التقلبات الجوية

أكدت اليوم، مصادر مطلعة بأن السلطات المحلية مرفوقة بمصالح الحماية المدنية و الدرك الوطني. قد تمكنت من فتح كل الطرقات التي تعرضت للغلق الجزئي أوالكلي جراء إنهيار الصخور والسيول الجارفة. الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مختلف مناطق ولاية الشلف خلال الساعات الأخيرة.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن مصالح البلدية والأشغال العمومية قد تدخلت ظهر اليوم لإزالة الصخور المتساقطة على مستوى الطريق الولائي رقم 44 في جزىه الرابط بين تاغزولت وتلعصة عند المكان المسمى كاف لقبار.

كما تم تنفيذ عملية تدخل أخرى لإصلاح منشأة فنية على مستوى الطريق الولائي رقم 174 ببقعة أولاد موهني، فضلا عن الإستعانة بجرافة لإزالة الأوحال التي غمرت جسر طريق الميزاب على مستوى بلدية تاوقريت.

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