الشلف: السلطات تتدخل للتكفل بـ 4 أشخاص دون مأوى

أفادت اليوم الثلاثاء، مصادر مطلعة على مستوى مديرية النشاط الإجتماعي والتضامن لولاية الشلف. بأن فرق الوسط المفتوح بمعية ممثلي الخلايا الجوارية والهلال الأحمر الجزائري. إلى جانب مصالح الدرك والأمن والحماية المدنية. قد تدخلت للتكفل ب 4 أشخاص بينهم مختلا عقليا وإمرأة دون مأوى ثابت وسط مدينة الشلف.

حيث تم التكفل بهم من الناحية الطبية والنفسية والإجتماعية قبل إدماجهم أسريا.فيما تم نقل الشخص المختل عقليا إلى مستشفى الأمراض العقلية بتنس.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذه العملية تعد الثانية من نوعها خلال الأسبوع الجاري. حيث سبق لذات المصالح وأن تدخلت للتكفل ب 3 نساء دون مأوى ثابت وسط مدينة الشلف.

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