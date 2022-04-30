الشلف: السلطات تتكفل بإمرأتين دون مأوى ثابت

أفادت اليوم، مصادر مسؤولة على مستوى مديرية النشاط الإجتماعي والتضامن لولاية الشلف. بأن فرق الوسط المتفتوح قد تدخلت خلال الساعات الأخيرة للتكفل بإمرأتين دون مأوى ثابت وسط مدينة الشلف.

حيث تم التكفل بهما من الناحية الطبية والنفسية والإجتماعية من خلال التنقل الميداني إلى مكان تواجدهما. ليتم إدماج الحالة الأولى على الفور في دار المسنين بوادي الفضة. فيما تم دمج الحالة الثانية في الوسط العائلي بأولاد فارس بعد التواصل مع عائلتها.

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تدخلت عشية اليوم، السلطات الولائية ممثلة في مديرية النشاط الإجتماعي والتضامن. مرفوقة بمصالح الأمن والدرك والحماية المدنية. فضلا عن أعوان الخلايا الجوارية ومتطوعي جمعية ناس الخير و الكشافة الإسلامية. إلى جانب أعوان الهلال الأحمر الجزائري. للتكفل ب 7 أشخاص دون مأوى ثابت بشوارع مدينة الشلف.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن الأمر يتعلق ب 3 رجال و 3 نساء وطفلة، حيث تم التكفل النفسي و الأسري ب 5 حالات كانت تمتهن حرفة التسول، فيما تم تفعيل عنصر التنسيق لتحويل مختل عقليا بمستشفى الأمراض العقلية.

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كشف اليوم، رئيس لجنة الهلال الأحمر الجزائري لبلدية الزبوجة في الشلف. عن إطلاق مبادرة إنسانية تهدف إلى بناء مسكن لعجوز تبلغ من العمر 60 سنة. تعيش بدون مأوى منذ تاريخ وفاة زوجها عام 2019 على مستوى دوار عجيسة بضواحي منطقة زالقو ببلدية بنايرية بولاية الشلف. فبعد أن عادت لتتخذ من كوخ طوبي مأوا لها تم طردها منه لتجد نفسها مشردة في غياب من يحميها ويتكفل بها.

وقد إنطلقت أشغال البناء على مستوى حي البساتين ببلدية الزبوجة المجاورة. وهذا بعد إقتناء عدد من المحسنين تحت إشراف لجنة الهلال الأحمر الجزائري لبلدية الزبوجة. بالتنسيق مع مصالح بلدية بنايرية لكميات من مواد البناء والإستعانة بألات الحفر لتهيئة الأرضية. التي تم إختيارها لإنجاز هذا المشروع الإنساني. في وقت تم فيه توجيه نداء إلى مواطني المنطقة وأهل الخير من أجل مد يد العزم لتجسيد هذه المبادرة على أرض الواقع.