الشلف: السلطات تسترجع عقارات فلاحية بحوش الغابة في أولاد فارس

أكدت اليوم مصادر مسؤولة، بأن السلطات المحلية مرفوقة بالقوة العمومية قد تمكنت خلال الساعات الأخيرة من إسترجاع عقارات فلاحية على مستوى قرية حوش الغابة ببلدية أولاد فارس بولاية الشلف.

وهذا بعد أن تم الإعتداء عليه من قبل عدد من المواطنين الذين شييدوا عليها بنايات فوضوية بطريقة مخالفة للقانون.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن السلطات المحلية قد نفذت 7 قرارات هدم بالمنطقة التي تشتهر بجودة أراضيها الفلاحية.

وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما فيها توجيه إعذارات للمواطنين المعتدين على الملكية الفلاحية فضلا عن إصدار قرارات الهدم التي تم تنفيذها من خلال الإستعانة بالقوة العمومية.

يحدث هذا، في وقت أكد فيه رئيس بلدية أولاد فارس في إتصال أجرته معه النهار، بأن مصالحه ماضية في إتجاه تنفيذ قرارات هدم أخرى بالمنطقة فور الإنتهاء من الإجراءات القانونية.

وهذا لأجل إسترجاع العقارات الفلاحية المغتصبة بقوة القانون.