الشلف: السلطات تسترجع موقف السيارات الخاص بمسجد الهداية في الفيرم

أفادت اليوم مصادر محلية بأن السطات المحلية لبلدية الشلف مرفوقة بمصالح الأمن قد إسترجعت خلال الساعات الأخيرة موقف السيارات الخاص بمسجد الهداية على مستوى حي الحرية بعد إزالة البوابة الحديدية التي قام بوضعها أحد الخواص الذي قسم الموقف المذكور إلى نصفين.

عملية التدخل لإسترجاع موقف السيارات جاء بعد تناول النهار أونلاين لموضوع مطالبة العشرات من المصلين بتدخل أصحاب القرار لتحرير الموقف وإزلة البوابة الحديدية التي تم وضعها بطريقة مخالفة للقانون وحرمان مستعملي الطريق والمترددين عن المسجد من التوقف لتأدية الصلاة.