الشلف.. السيطرة على حريق غابة بوخالفة بالمرسى

تمكنت فرق الإطفاء التابعة للحماية المدنية ببلدية المرسى، من السيطرة الكاملة على الحريق الذي شب منذ الساعات الأولى لصباح اليوم بغابة بوخالفة .

وقد تدخلت فرق الإطفاء بمعية مصالح الغابات ، حيث بذلت جهودا كبيرة لاحتواء ألسنة اللهب ومنع انتشارها نحو باقي أرجاء الغابة ، رغم الرياح القوية التي شهدتها المنطقة ، مما صعب من مهمة السيطرة على الحريق .

وحسب بيان الحماية المدنية، فقد تم تسجيل خسائر قدرت بحوالي 2,5 هكتار من الغطاء الغابي.

فيما تبقى الأسباب الحقيقية لاندلاع الحريق قيد التحقيق من طرف المصالح الأمنية المختصة .