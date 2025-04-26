الشلف.. السيطرة على حريق غابة بوخالفة بالمرسى
بقلم رشيد مشورب
تمكنت فرق الإطفاء التابعة للحماية المدنية ببلدية المرسى، من السيطرة الكاملة على الحريق الذي شب منذ الساعات الأولى لصباح اليوم بغابة بوخالفة .
وقد تدخلت فرق الإطفاء بمعية مصالح الغابات ، حيث بذلت جهودا كبيرة لاحتواء ألسنة اللهب ومنع انتشارها نحو باقي أرجاء الغابة ، رغم الرياح القوية التي شهدتها المنطقة ، مما صعب من مهمة السيطرة على الحريق .
وحسب بيان الحماية المدنية، فقد تم تسجيل خسائر قدرت بحوالي 2,5 هكتار من الغطاء الغابي.
فيما تبقى الأسباب الحقيقية لاندلاع الحريق قيد التحقيق من طرف المصالح الأمنية المختصة .
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