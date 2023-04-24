الشلف: الشرطة تحجز أكثر من 1 كلغ من الزئبق الفضي

أوقفت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بدائرة أبو الحسن بالشلف. شخصين وضبطت بحوزتهما 1 كلغ و280 غ من مادة الزئبق الفضي المحظورة.

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية الشلف، أنه في إطار مكافحة شتى أنواع الجريمة عبر إقليم الاختصاص أوقفت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأبو الحسن. شخصين وحجزت 1 كلغ و280 غ من مادة الزئبق الفضي المحظورة نظرا لاستعمالاتها الخطيرة. والتي كانت موجهة للبيع بذات المنطقة.

كما أضاف المصدر، أن هذه العملية نفذت إثر معلومات وردت لذات الفرقة مفادها وجود شخصين بصدد عقد صفقة لبيع مادة الزئبق الفضي. ليقوم أفراد الفرقة بنصب كمين مراقبة وترصد للمشتبه بهما. بالإضافة كذلك إلى توقيف سيارتين سياحيتين تحملان ترقيم ولايتي الجزائر العاصمة وتلمسان وإخضاعهما للتفتيش. كما تم العثور بإحداهما على قارورة بها مادة الزئبق الفضي بوزن إجمالي بلغ 1 كلغ و280 غ.

وعقب ذلك، تم تحويل المشتبه بهما مع المحجوزات إلى مقر الفرقة بالشلف لمواصلة التحقيقات التي بينت أن الشخص المنحدر من ولاية تلمسان. كان بصدد تسليم كمية الزئبق المحجوزة إلى المشتبه فيه القادم من ولاية الجزائر العاصمة مقابل مبلغ مالي.

كما تم بعد استكمال ملف الإجراءات الجزائية بحق الموقوفين. إحالتهما على الجهات القضائية المختصة عن قضية تهريب والاتجار والسمسرة في مواد كيميائية خطيرة وسامة. تدخل في تركيب المتفجرات ونقلها بدون ترخيص مع إمكانية إستعمالها في السحر والشعوذة.

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