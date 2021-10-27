الشلف: الشرطة تحجز بندقية صيد وذخيرة حية دون رخصة

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بن سونة بولاية الشلف. من توقيف شخص يحوز سلاحا ناريا من الصنف الخامس.

جاءت عملية التوقيف والحجز حسب مصادر “النهار أونلاين”. بناء على معلومات دقيقة وردت إلى ذات المصالح.

خلال عملية البحث والتحري. تم العثور على بندقية صيد إلى جانب ذخيرة حية دون رخصة. كما أنه وخلال نفس العملية وبعد التحري والتدخل. تم توقيف الشخص المشتبه فيه وضبط بندقية صيد. تبين أنها بدون رخصة.

وبالمقابل في ذلك تم إنجاز ملف جزائي في حقه. عن قضية حيازة سلاح ناريا من الصنف الخامس دون رخصة وإحالته أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أمام الشلف.

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