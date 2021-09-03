الشلف: الشرطة تحجز 134000 وحدة من الشمة دون فوترة بالشطية

تمكن عناصر الأمن الحضري الثاني على مستوى إقليم بلدية الشطية بالشلف، من توقيف شخص يبلغ من العمر47 سنة وحجز كمية هائلة من مادة الشمة.

عملية التوقيف والحجز تمت حسب مصادر النهار أونلاين، على إثر معلومات مفادها وجود شخص يقوم بتخزين كمية معتبرة من مادة الشمة بمسكنه العائلي بدون فوترة وأنه بصدد تسويقها و بيعها.

حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية من قبل عناصر ذات المصلحة، وبعد تنفيذ عملية التدخل توقيف المشتبه فيه بمسكنه و ضبط به 134000 وحدة من الشمة من مختلف العلامات.

ليتم إنجاز ملف جزائي في حق الشخص الموقوف عن قضية حيازة منتوج بطريقة غير مشروعة.