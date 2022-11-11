الشلف: الشرطة تحجز 165 كلغ من اللحوم البيضاء الفاسدة

تمكن، عناصر فرقة شرطة العمران و حماية البيئة على مستوى المصلحة الولائية للأمن العمومي بالشلف، من حجز 165 كلغ من اللحوم البيضاء الفاسدة الموجهة للإستهلاك البشري في ظروف غير صحية.

وحسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن الولاية، فإن الكمية المحجوزة تم ضبطها بوسط مدينة الشلف معبأة بأكياس بلاستيكية، في وقت تبين بأن صاحبها لا يحوز على شهادة المراقبة البيطرية.

وبعد التنسيق مع الجهات المختصة تم التأكد بأن كمية منها غير صالحة للاستهلاك البشري، ليتم تحويل الشخص المخالف إلى مقر الفرقة لإتخاذ الإجراءات القانونية وإنجاز ملف جزائي في حقه.