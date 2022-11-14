الشلف: الشرطة تحجز 2082 قطعة فضة موجهة للبيع دون رخصة

تمكنت، مصالح أمن دائرة أولاد فارس بولاية الشلف، من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما بين 30 و 33 سنة يقومان بنقل وبيع مصوغات من الفضة دون ترخيص. فضلا عن إنعدام التصريح والفوترة و دمغة الضمان والصائغ.

وحسب ما جاء بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن الولاية، فإن الكمية التي تم حجزها تشكل ما يقارب 14 كلغ. متمثلة في أقراط، أساور و خواتم بتعداد يقدر بـ 2082 وحدة، في وقت تم فيه إنجاز ملفين قضائيين في حق المشتبه فيهما وإحالتهما على العدالة.