الشلف: الشرطة تحجز 3200 وحدة من الشمة دون فوترة

تمكنت مصالح أمن دائرة الكريمية بالشلف، من توقيف أربعيني وحجز كمية من مادة الشمة قدرت بـ 3200 وحدة كانت موجهة للبيع بطريقة غير قانونية.

قضية الحال تمت حسب مصادر النهار أونلاين، على إثر توقيف مركبة نفعية تحمل ترقيم إحدى ولايات شرق البلاد على متنها شخص يبلغ من العمر 45 سنة، وبعد إخضاعها للتفتيش و المراقبة الادارية و الأمنية ضبط بها عدد من العلب الكرتونية تبين أن بها مادة الشمة.

وبعد إتخاذ التحري في القضية تبين أن صاحب هذه البضاعة لا يحوز على سجل تجاري فضلا عن عدم توفره على فواتير البضاعة، كما توصل المحققون إلى أن البضاعة المضبوطة تم تصنيعها بطريقة غير شرعية، ليتم إنجاز ملف جزائي في حق المخالف وإحالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة محكمة العطاف.

يحيى عزواو