الشلف: الشرطة تحجز 3800 كيسا من الشمة المقلدة بالشطية

تمكنت مصالح أمن دائرة أولاد فارس بالشلف، من حجز 3800 وحدة من الشمة المقلدة. وذلك في بعد تنفيذ عملية نوعية على المحور الوطني رقم 19 ببلدية الشلف.

وجاءت عملية الحجز والتوقيف حسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على إثر معلومات مؤكدة تحصلت عليها ذات المصالح مفادها وجود أشخاص يقومون بنقل كميات من التبغ على متن سيارة نفعية دون توفرهم على الوثائق التي تسمح لهم لممارسة هذا النشاط التجاري.

وبعد التحقيق والتحري والتدخل لأجل توقيف المشتبه فيهم، من خلال وضع نقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 19 بمدينة الشطية، تم توقيف أحد المشتبه فيهم على متن دراجة نارية وبحوزته عينة من مادة الشمة المقلدة.

في وقت نجحت فيه مصالح الأمن من توقيف مركبة وعلى متنها المشتبه فيهم، و بعد تفتيشها عثر بداخلها على كمية تمثلت في 3800 كيسا من الشمة بدون فاتورة، ليتم حجزها وإنجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيهم.

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تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بفرندة ولاية تيارت، من العثور على ورشة سرية لتصنيع الشمة المقلدة وتوفيق صاحبها و13 عاملا.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن العملية جاءت بعد إستغلال معلومات مفادها وجود ورشة لصناعة الشمة التقليدية. أين تنقل قائد الكتيبة الإقليمية رفقة مصالح التجارة. وتم تطويق المكان بعد الحصول على إذن بتفتيشه تمت العملية بالمكان المسمى دوار قوبيع ببلدية تخمارت الذي تحط به مستثمرات فلاحية كان يستغلها المشتبه للتمويه .

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وقد عثرت ذات المصالح على غرفة تبريد من الحجم الكبير كان يستعملها المشتبه به كورشة لتعليب الشمة وتقليدها. أين عثر عليه ايضا رفقة 13 عامل.

كما تم حجز معدات كانت تستعمل في العمل منها آلتين لتعليب الشمة مع آلة للتغليف و2640 علبة فارغه للتعليب. و444 كيس شمة كمادة أولية بوزن 25 كلغ للكيس و32 رزمة من البلاستيك وزن الكيس 10 كلغ. 66800 علبة شمه كل علبه 20 غرام موضوعة في 344 كارتون في وقت قدرت المحجوزات بقيمة مالية بـ500 مليون.

وقد تم توقيف المشتبه به مع تشميع الورشة والحجر العيني للسلع المكتشفة، وتقديم المتهمين أمام الجهات القضائية للمحاكمة.