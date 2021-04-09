الشلف: الشرطة تحجز 54 كلغ من الدجاج الفاسد بأم الدروع

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري لأم الدروع بولاية الشلف ، من حجز كمية من الدجاج الفاسد يقدر وزنه الإجمالي بـ 54 كلغ.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تمت عملية الحجز بعد توقيف مركبة على مستوى حاجز الشرطة بأم الدروع في الشلف .

وبعد إخضاعالمركبة لعملية المراقبة عثر بداخلها على كمية من اللحوم البيضاء لا تتوفر على شروط النظافة والصحة والنقل.

وتم تحويل المخالف إلى مقر المصلحة، وبالتنسيق مع المصالح المختصة تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري.

حيث تم إتخاذ مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بإتلاف كمية الدجاج الفاسد المحجوزة.