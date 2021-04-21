الشلف: الشرطة تحجز 6610 وحدة من السجائر والشمة المقلدة

أخبار الجزائر
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الشلف: الشرطة تحجز 6610 وحدة من السجائر والشمة المقلدة
بقلم يحيى عزواو

تمكن اليوم عناصر أمن دائرة الشلف من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة ببيع و تخزين السجائر و الشمة الموجهة للإستهلاك في عملية نوعية تم خلالها حجز 6610 وحدة.

عملية التوقيف والحجز تمت على إثر معلومات مفادها قيام شخص بتخزين سلع مقلدة بمحله التجاري بغرض البيع، وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط كمية من مادة الشمة المقلدة بالمحل التجاري تقدر بـ 5114 وحدة من مادة الشمة المقلدة.

بالاضافة إلى 1496 علبة سجائر أجنبية مهربة و 370 وحدة من مادة المعسل، ليتم توقيف صاحب المحل و تحويله إلى ذات المصلحة و إنجاز ملف جزائي في حقه وإحالته أمام محكمة الشلف.


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