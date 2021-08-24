الشلف: الشرطة تسترجع سيارة مسروقة بإقليم بلدية الشطية

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الثاني على مستوى إقليم بلدية الشطية بولاية الشلف، خلال الساعات الأخيرة من توقيف شخصين تبلغ أعمارهما 22 و 24 سنة قاما بسرقة سيارة سياحية.

قضية الحال تمت حسب مصادر النهار أونلاين، بعد التحري في شكوى أودعها الضحية أمام الضبطية القضائية بالأمن الحضري الثاني الشطية بالشلف عن تعرضه لسرقة سيارته من طرف أشخاص مجهولين،

وبعد التحري في القضية تم رصد المركبة المسروقة و توقيفها بإحدى الولايات المجاورة مع توقيف المشتبه فيهما وتحويلهما إلى ذات المصلحة و استرجاع المركبة.

ليتم إنجاز ملف قضائي في حق الموقوفين عن قضية سرقة مركبة مع توافر الليل والتعدد وإحالتهما على الجهات القضائية.