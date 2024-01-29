الشلف: الشرطة تسترجع سيارة مسروقة وتوقف 3 أشخاص

تمكنت مصالح أمن ولاية الشلف بحر الأسبوع المنصرم، من فك ملابسات عملية سرقة مركبة و الإطاحة بالضالعين فيها. مع إسترجاعها بعد ظرف وجيز من الإستيلاء عليها.

المركبة من نوع سكودا ، تم إسترجاعها بعد التحقيقات التي باشرتها مصلحة الضبطية القضائية لأمن دائرة الشلف. إثر تلقي شكوى بخصوص سرقتها ضد مجهولين. حيث أثمرت جهود عناصر الشرطة التي أطلقت أبحاث و تحريات مكثفة عن إسترجاعها بعد 5 أيام من طرف عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالشطية. و الوصول إلى الضالعين في عملية السرقة و هم ثلاثة أشخاص في عقدهم الثالث و الرابع من العمر. نفذوا العملية بعد التخطيط لها بإستغلال طفل قاصر لإبعاد الشبهة بعد إقتحام مسكن الضحية و الإستيلاء على مفتاح تشغيل المركبة .

بعد إستكمال إجراءات التحقيق ، أحيل المشتبه بهم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الشلف. التي خصتهم بأوامر إيداع بالمؤسسة العقابية ، عن تهم تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لإرتكاب جنحة ، جنحة السرقة بالتعدد.