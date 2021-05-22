الشلف: الشرطة تسجل 58 مخالفة في مجالي العمران والبيئة خلال شهر أفريل

سجلت مصالح أمن ولاية الشلف خلال شهر أفريل المنصرم 58 مخالفة تخص مجالي العمران والبيئة، وذلك من خلال الخرجات الميدانية التي تم تنفيذها عبر الإقاليم الحضرية بالولاية.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فقد تم إنجاز 28 ملف جزائي بخصوص إنجاز بناء بدون رخصة قانونية إلى جانب 08 مخالفات بخصوص استحداث منفذ دون رخصة فضلا عن 03 مخالفات تتعلق بإنجاز سياج دون رخصة، فيما تم تسجيل 04 مخالفات تخص إنجاز مسكن فوضوي بالإضافة إلى تسجيل مخالفة بخصوص البناء برخصة منتهية الصلاحية.

يحدث هذا في وقت سجلت فيه ذات المصالح تحرير مخالفتين بخصوص رمي و إهمال النفايات المنزلية، فيما تم تسجيل 03 مخالفات تتعلق بإيداع او رمي أو إهمال النفايات الهامدة، إضافة إلى تحرير ومخالفة واحدة بخصوص إلقاء أو وضع في الطريق العام أقذار أو كناسات مياه قذرة.

إلى جانب مخالفة أخرى في مجال إعاقة الطريق العام، كما قامت ذات الفرقة في إطار المحافظة على الصحة العمومية بإنجاز أربعة 4 ملفات جزائية تتعلق ببيع مواد غير صالحة للإستهلاك البشري لحوم بيضاء و حمراء.