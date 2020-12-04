الشلف: الشرطة تفكك شبكة مختصة في السرقة والسطو على المنازل

تمكنت اليوم مصالح أمن ولاية الشلف من من تفكيك شبكة مختصة في السرقة و السطو على المنازل في عملية نوعية تم خلالها توقيف شخص فيما لاتزال الأبحاث متواصلة للقبض على شريكه.

عملية توقيف المشتبه في الأول البالغ من العمر 21 سنة نفذتها مصالح الأمن الحضري السادس بناء على شكوى مفادها وجود لص يقوم بسرقة مساكن المواطنين و هذا وسط مدينة الشلف.

ومن خلال مواصلة التحقيق في تعرض بعض الأجهزة الكهرومنزلية للسرقة وقيام عناصر ذات المصلحة بتكثيف تحرياتها تم تحديد هوية الجاني وتوقيفه و إسترجاع المسروقات.

فيما يبقى شريكه الثاني في حالة فرار ، في وقت تم فيه إنجاز الملف الجزائي للمتهم الأول عن قضية تكوين جمعية أشرار السرقة بالكسر من داخل مسكن مع توافر ظروف التعدد و التسلق وإحالتهةعلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.