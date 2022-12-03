الشلف: الشرطة تفكك شبكة مختصة في السطو والسرقة

تمكنت، مصالح أمن ولاية الشلف، من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 07 أشخاص، مختصة في السطو و السرقة والإعتداء على ممتلكات المواطنين في عدة بلديات بالولاية.

وحسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن الولاية، فإن عملية التوقيف تمت بعد تلقي مصالح الأمن لعدة شكاوى من طرف بعض المواطنين مفادها تعرض منازلهم لعمليات سرقة.

وبعد فتح تحقيق في قضية الحال من طرف الضبطية القضائية لكل من أمن دائرة تنس، إلى جانب امصالح لأمن الحضري التاسع و فرقة البحث و التدخل، تم التوصل إلى توقيف أحد عناصر الشبكة الذين ينحدرون من مختلف بلديات ولاية الشلف.

قبل إتخاذ الإجراءات القانونية و مواصلة التحريات مع الموقوفين تم إسترجاع بعض المسروقات المتمثلة في أجهزة إلكترونية و إعلام آلي و كهرومنزلية مع حجز الأدوات المستعملة من قبل أفراد الشبكة في عمليات السرقة، ليتم إنجاز ملفات جزائية ضدهم و إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس.