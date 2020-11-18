الشلف.. الشرطة تفكك شبكة مختصة في تزوير الأوراق النقدية بوادي الفضة

تمكنت اليوم مصالح أمن دائرة وادي الفضة بولاية الشلف من توقيف 3 أشخاص في قضية تزوير الأوراق النقدية للعملة الوطنية وترويجها فضلا عن تقليد أختام رسمية و التزوير و استعمال المزور في محررات ادارية.

عملية التوقيف والحجز تمت حسب مصادر النهار بعد ورود معلومات عن وجود شخص بمدينة وادي الفضة بصدد القيام بصرف نقود مزورة ، ليتم بعدها وضع خطة محكمة أين تم توقيفه متلبسا بحيازة أربعة اوراق نقدية للعملة الوطنية من فئة 1000 دينار مزورة.

وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية و مباشرة التحريات تم التوصل الى شريكه في القضية الذي يبلغ من العمر 38 سنة وضبط ورقتين مزورتين من فئة 1000 دج بالاضافة الى ورقتين نقديتين في طور التقطيع من فئة 1000دج مهيأة للصرف و تجهيزات إعلام آلي و سكانير و علب حبر و لفائف ورقية

إلى جانب و مبلغ مالي من عائدات صرف النقود المزورة يقدر ب 25.5 مليون سنتيم، كما كشفت التحريات عن وجود شريك ثالث يبلغ من العمر 33 سنة ، قبل القبض عليه و العثور بحوزته على تجهيزات و معدات إعلام آلي ذات صلة بعناصر الشبكة.