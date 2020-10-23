الشلف: الشرطة تفكك شبكة مختصة في تنظيم رحلات الحرقة نحو إسبانيا

تمكنت اليوم الجمعة، مصالح أمن دائرة عين مران، بالشلف من توقيف شخصين لتورطهما في قضية تنظيم وتدبير الهجرة غير الشرعية.

وحسب المصادر التي أكدت الخبر للنهار أونلاين، فقد تم خلال ذات العملية حجز قارب صيد ومبلغ مالي.

وأفاد ذات المصدر أن عملية التوقيف والحجز، تمت حسب بعد استغلال معلومات وردت إلى ذات المصلحة.

وتفيد المعلومات الواردة بقيام شخصين بجمع أموال بغرض الاعداد والتدبير للهجرة غير الشرعية ببلدية عين أمران ومدينة مديونة التابعة لغليزان.

وبعد فتح تحقيق في قضية الحال والتدخل، تم توقيف المشتبه فيهما والبالغين 21 و35 سنة.

كما تم ضبط قارب بحري مزود بمحرك كبير، ومبلغ مالي تم جمعه من عند الأشخاص المرشحين للهجرة غير الشرعية وسترات النجدة.

وتم إنجاز الملف الجزائي للموقوفين وإحالتهما على وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقادير.